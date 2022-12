Sieg gegen Spitzenreiter Dilkrath TuRa Brüggen macht den Aufstiegskampf wieder spannend

Beide Mannschaften legten beherzt los, erarbeiteten sich Chancen und boten den knapp 100 Zuschauern, die bei Temperaturen um den Gefrierpunkt in den Sportpark am Vennberg gekommen waren, früh eine gute Anfangsphase. Beide Mannschaften hatten Chancen, doch mehr und mehr bekamen die Dilkrather ein Chancenübergewicht. So war es nicht überraschend, dass Dilkrath in Führung ging: Stürmer René Jansen tauchte im Strafraum auf und traf in der 20. Minute aus kürzester Distanz zum 1:0. Doch die Freude währte nur kurz. Keine fünf Minuten später war der Spielstand schon wieder pari: Brüggens Daniel Kawohl erzielte in der 25. Spielminute den Ausgleich für seine Mannschaft. In der Folge gewann das Spiel mehr und mehr an Klasse, Kampf und Spannung. Noch vor der Pause brachte Albin Tahiri Dilkrath wieder mit 2:1 in Führung (40.).