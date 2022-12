ASV Süchteln vor Duell mit Holzheim Heim- trifft auf Auswärtsstärke

„Wir haben das gut gemacht und den 1. FC Mönchengladbach frühzeitig gestört und so gar nicht ins Spiel kommen lassen. Alle haben richtig Gas gegeben. Natürlich was das 1:0 nach zwei Minuten ein Brustlöser und hat der Mannschaft Sicherheit gegeben. Für uns war wichtig das wir vorne nicht blauäugig pressen und immer eine gute Restverteidigung haben und immer selektieren, wann und wo wir pressen“, so Trainer Frank Mitschkowski. Der Druck war zweifelsfrei vorhanden vor der Partie. Denn gegen das Schlusslicht brauchte der ASV dringend einen Dreier, um nicht selbst in die Abstiegszone zu rutschen. Das ist eindrucksvoll gelungen, auch wenn Mitschkowski anfügt: „Ich hätte die Tore von Sonntag gerne auf die kommenden zwei Spiele verteilt.“ Mit der Holzheimer SG und dem 1. FC Viersen warten auf die Süchtelner zwei „schwere Brocken“, wie der Trainer sagt.