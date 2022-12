Derby in der Landesliga Viersen beendet Amerns Erfolgslauf

Der 1. FC Viersen hat im Spitzenspiel zum Auftakt in die Rückrunde beim VSF Amern einen 3:0-Auswärtserfolg eingefahren und sich damit für die 0:1-Hinspielniederlage revanchiert. Für die Amerner ist es die erste Niederlage seit neun Spielen. Die Viersener haben dagegen nach zuletzt zwei Niederlage wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden und in der Tabelle gleich einen Sprung nach vorne gemacht.