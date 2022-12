Ereignisreiches Spiel gegen Kohlscheider BC Helpenstein in Unterzahl zum 4:4

Kohlscheid nutzte jetzt die Verunsicherung des Gastes, ging in die Offensive und war auch erfolgreich: Nach einem zügigen Angriff gelang Robin Ehrenberg in der 39. Minute das 2:2. In der Schlussminute der fünfminütigen Nachspielzeit von Halbzeit eins war Timo Staritz zur Stelle und schoss den KBC 3:2 in Führung. Der Spielverlauf war auf den Kopf gestellt. „Ihr hättet nach einer halben Stunde eigentlich schon 4:0 führen können“, meinte sogar Kohlscheids Trainer Andreas Puzicha zu den Helpensteiner.