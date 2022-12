Auswärtsspiel bei BTB Aachen Korschenbroich will guten Lauf fortsetzen

Also heißt es weiter auf der Überholspur bleiben, dazu zählt dann auch ein Erfolgserlebnis beim BTB Aachen am Wochenende. Die Gastgeber, die von vielen vor der Saison zum Kreis der Mitfavoriten gezählt wurden, präsentierten sich bis dato sehr schwankend. Und so ist der neunte Rang nicht unbedingt das, was man sich vorgestellt hatte. „Aachen ist stärker als der momentane Tabellenplatz es ausweist“, sagt Lansen. „Sie spielen einen schnellen Ball, verfügen über einen starken Rückraum und sind in der Defensive sehr variabel, wobei sie häufiger während eines Spiels die Systeme wechseln.“