Fußball-Oberliga 1. FC Kleve belohnt sich nicht

Die Gäste starteten engagiert in die Partie, in der Anfangsphase war der 1. FC Kleve die bessere Mannschaft. Die erste Chance aber hatten die Essener in der zwölften Minute. Nach einer Ecke köpfte Pascal Kubina den Ball nur wenige Zentimeter über das Tor. Bei einem weiteren Angriff des Gastgebers verschätzte sich wenig später der Klever Keeper Ahmet Taner beim Herauseilen, Marcello Romano (18.) verpasste nur knapp. So lag die Führung des Gastgebers in der Luft, als Frederik Lach (34.) mit einem strammen Schuss aus wenigen Metern Entfernung für das 1:0 sorgte. ETB-Angreifer Noel Futkeu (42.) hätte sogar noch vor der Pause erhöhen können. „Nach dem Rückstand haben wir ein wenig gebraucht, aber dann haben wir wieder eine starke Vorstellung gezeigt“, sagte Umut Akpinar.