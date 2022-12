Training statt Fußball-WM In Kaldenkirchen gilt die Konzentration dem nächsten Spiel

Machte es zuletzt den Anschein, dass sich das Lazarett der Kaldenkirchener langsam etwas lichtet, gibt es nun eine neuerliche Hiobsbotschaft: Denn die Verletzung, die sich Guus Killars im vergangenen Spiel zuzog, kann durchaus wieder ein Riss des Kreuzbandes sein. Dafür hat Maik Tötsches jetzt wieder mit dem Lauftraining begonnen. Ansonsten plagen das Team die momentan üblichen Erkältungskrankheiten, also bleibt abzuwarten, wer einsetzbar ist. Mannschaftskapitän Steffen Coenen befindet sich allerdings aktuell in guter Form, was auch an anderen Stellen nicht verborgen blieb, denn er erhielt eine Einladung zur Landesauswahl der Polizei NRW.