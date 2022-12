Fußball-Regionalliga der Frauen VfR Warbeyen hadert nach Niederlage

„Ich kann nicht verstehen, wie wir in einer Begegnung so viele Fehlentscheidungen gegen uns bekommen können. Das war spielentscheidend. Wenn wir in Führung gegangen wären, dann wäre Gladbach nicht zurückgekommen – dafür waren wir viel zu stark“, sagte der Warbey­ener Trainer Sandro Scuderi, der seinem Team nichts vorzuwerfen hatte. Das einzige der drei Gladbacher Tore, dem nicht eine fragwürdige oder schlichtweg falsche Schiedsrichterentscheidung vorausgegangen war, fiel in der siebten Minute durch Sarah Schmitz.