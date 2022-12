TV 1848 und Mülfort mit guten Hinrunden Volleyball-Teams sind auf dem besten Weg zum Klassenerhalt

Die Herren des TV Mülfort-Bell haben sich als Aufsteiger schnell akklimatisiert in der Verbandsliga. Das unterstrich zuletzt am Wochenende der 3:2-Heimerfolg gegen ART Düsseldorf II – der vierte Sieg im siebten Ligaspiel. In der Liga bedeutet das Platz fünf unter neun Mannschaften. „Wir haben uns sehr gut zurechtgefunden in der neuen Liga“, sagt Torsten Müller, Abteilungsleiter für Volleyball in Mülfort, „es ist aber auch ein höheres Niveau, das merkt man an den Top-Mannschaften wie Kevelear oder Holzkirchen, das Spiel ist deutlich schneller und besser.“