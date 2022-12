Fußball-Landesliga Holzheimer SG glänzt beim Sieg gegen Süchteln

„Das war mit Blick auf das Derby nächsten Freitag gegen Kapellen und die Tabellensituation insgesamt ein wichtiger Erfolg“, meinte Derakhshan nach der Partie. Bei einem Sieg wären die Süchtelner bis auf einen Punkt an die HSG herangerückt, so hat sich das Kellerkind einen Rückstand von sieben Zählern eingehandelt. „Ich kann meiner ganzen Mannschaft nur ein großes Lob aussprechen. Anfangs war noch eine Verunsicherung zu merken, doch dann haben wir uns immer mehr befreit und richtig aufgedreht“, sagte Derakhshan. Auf dem Platz sah das so aus, dass die Partie vor der Pause noch relativ ausgeglichen war. Zwar hatten die Gäste mehr Spielanteile, erspielten sich dafür aber zu wenig Torchancen. Mit seiner starken Offensive erarbeitete sich der auch der ASV zwei gute Möglichkeiten, doch die HSG-Abwehr war hellwach und zur Stelle. „Nach der Pause waren wir dann deutliche zielstrebiger und effektiver“, sagte Derakhshan. Auf die Siegerstraße brachte die Gäste dann Torjäger Yannick Joosten mit einem Doppelschlag in der 63. und 65. Minute, der die Süchtelner einbrechen ließ. Paul Wolf (70.) und erneut Joosten (71.) sorgten für eine Vorentscheidung. Da nützte es dem ASV auch wenig, dass er durch Paul Fröhling zum 1:4 verkürzen konnte. Jannick Michalsky stellte in der Nachspielzeit den alten Abstand für Holzheim wieder her und sorgte für gute Laune beim Trainer.