Kolumne Die WM aus Amateursicht Defensives Denken ist der Schlüssel

In der ersten Kolumne habe ich ja geschrieben, dass ich die deutsche Mannschaft auch als Fan verfolge – das Ausscheiden ist daher auch für mich enttäuschend. Nach dem WM-Titel 2014 ist es nun das zweite Mal in Folge, dass Deutschland die Vorrunde nicht übersteht. Da muss der Finger in die Wunde gelegt werden. Wenn ich mir insgesamt die deutschen Auftritte angucke, dann waren wir vor allem in der Defensive zu schlecht. Und ich bin der Meinung, dass der unbedingte Wille, die Gier, was man von deutschen Mannschaften schon ganz anders erlebt hat, dieses Mal nicht erkennbar war.