Volker Hansen und die DJK Giesenkirchen In guten wie in schlechten Zeiten

„Wer A sagt, muss auch B sagen“, sagt Hansen dazu. Was er damit meint: Er hat sich der Aufgabe in Giesenkirchen verschrieben, egal ob in guten oder – wie zuletzt häufiger – in frustrierenden Zeiten. „Wenn es gut läuft, ist es immer einfach und alles ist super. Wenn es schlecht läuft, streichen viele die Segel“, sagt Hansen. In Giesenkirchen hat man es sich zuletzt aber auch nicht leicht gemacht. Hansen erzählt dazu eine Episode aus dem Sommer 2020: Damals saß er mit den Spielern nach dem ersten Landesligajahr mit nur drei Siegen aus 23 Spielen im Vereinsheim zusammen. „Wollen wir das noch einmal machen?“, fragte er die Mannschaft. Sein Team wollte – trotz geringer Aussichten auf ein deutlich besseres Abschneiden. „Die Landesliga war für den Verein ein Erfolg, insgesamt aber eine Nummer zu groß“, sagt Hansen, dem 2019 mit dem Team als Meister der Aufstieg gelang. Es fehlte an finanziellen Mitteln, um den Kader für dieses Niveau zu verstärken, und dadurch die individuelle Klasse, um sportlich zu bestehen. Kurz: Die Mannschaft war chancenlos, vom ersten Tag an. Hansen trug das aber mit.