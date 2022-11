Spielerin des 1. PBC Neuwerk ist dreifache Deutsche Meisterin Christine Steinlage qualifiziert sich für die Poolbillard-EM

Christine Steinlage ist eine erfahrene Poolbillard-Spielerin, seit 30 Jahren ist sie schon dabei, hat bereits an einigen Europameisterschaften teilgenommen – da sprang in der Vergangenheit sogar mal eine Bronzemedaille raus. „Das ist aber schon zehn Jahre her, deshalb wollte ich versuchen, mich jetzt mal wieder für eine EM zu qualifizieren“, sagt Steinlage, die für den 1. PBC Neuwerk antritt. Mit diesem Ziel nahm die 48-Jährige nun an den Deutschen Meisterschaften der DBU (Deutsche Billard-Union) im hessischen Bad Wildungen teil.