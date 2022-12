TV-Kritik zur „Sportschau“ beim Deutschland-Aus Starke Esther Sedlaczek - Bundestrainer widerspricht Schweinsteiger

Ab kurz vor 20 Uhr übernahm schließlich der Kommentator der ARD das Mikrofon. Der hieß zwar nicht Tom Bartels, doch Gerd Gottlob war schon in den ersten zehn Minuten derart emotional, als spiele die DFB-Elf gerade die Verlängerung eines WM-Endspiels. Natürlich dürfen und sollen Kommentatoren emotional sein – da ist man in Deutschland sicher etwas engstirnig – doch die Ausbrüche Gottlobs bei jeder Offensivaktion direkt zu Beginn waren etwas übertrieben. Wo sich Gottlob jedoch zurückhielt, war bei möglicher Kritik gegen das erste weibliche Schiedsrichter-Gespann. Statt die Fehler in der ersten Hälfte klar zu benennen, wurden sie mit einem „Oha“ oder „Egal“ abgetan. Im zweiten Durchgang traf er in einem wilden Spiel dann stets den richtigen Ton und baute die Emotionalität zurecht ein. Gottlob wurde zudem kritisch: „Zweimal in der Vorrunde raus – das ist dann auch kein Zufall mehr.“ Am Ende sprach er von einem „Debakel“ und „Desaster“ für Deutschland.