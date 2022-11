Überraschende Entscheidung beim Bezirksligisten : Norbert Müller räumt Trainerposten beim SV Lürrip frei

Fussball-Bezirksliga Im Sommer kehrte Norbert Müller für den SV Lürrip aus seinem Ruhestand zurück, nun gab der 66-jährige Coach das Amt beim Bezirksliga-Schlusslicht wieder ab. Wie diese Entscheidung zusammenkam und wer den Trainerposten in Lürrip nun übernimmt.

Bis zum Sommer hatte Norbert Müller acht Jahre lang Teutonia Kleinenbroich trainiert und den Verein von der A-Liga bis in die Landesliga geführt. Nach dem Abstieg in der vergangenen Saison beendete der 66-Jährige seine Trainerkarriere – gab dann aber für den Posten in Lürrip den Rücktritt vom Rücktritt bekannt. Beim SV hatte der Coach in dieser Saison allerdings mit vielfältigen Problemen zu kämpfen: eine lange Verletztenliste, wenig Spielglück, viele späte Gegentore.