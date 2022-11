Viele Besucher und enge Kämpfe in Mönchengladbach Faustkämpfer richten Vorrunde der Kreismeisterschaft am Ringerberg aus

Durch den Sieg hat sich Deminenko nun für das Halbfinale der Kreismeisterschaft qualifiziert, das am 3. Dezember in Hilden ausgeboxt wird. Sollte er sich auch dort durchsetzen, ist er beim Finale am 10. Dezember in Neuss dabei. Alex Hoida von den Faustkämpfern ist hingegen in der Vorrunde ausgeschieden. In der Jugendklasse bis 69 Kilogramm hieß sein Gegner Aymen Oubdesselam vom TuS Gerresheim.