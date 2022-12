VfJ Ratheim in der A-Liga Kampf gegen die Rote Laterne

Während der VfJ Ratheim also tief im Abstiegskampf steckt, trifft Germania Kückhoven zeitgleich auf den Spitzenreiter der Liga, Sportfreunde Uevekoven. Während die Uevekovener in Ruhe die Herbstmeisterschaft feiern können, will Kückhoven den aktuell guten Mittelfeldplatz bestätigen. Mit dem SC Wegberg tritt bereits am Freitagabend um 19.30 Uhr ein weiterer Abstiegskandidat an. Im Hans-Gisbertz-Stadion erwartet der SCW den Absteiger SV Waldenrath/Straeten zum Duell. Den zweiten Tabellenplatz bestätigen will der SV Niersquelle Kuckum – dazu sollte am Freitagabend (Anpfiff im Niers-Stadion ist um 20 Uhr) ein Heimsieg gegen den FC Randerath/Porselen her.