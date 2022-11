Nettetalerin studiert an der Sporthochschule Köln Madeline Folgmann gewinnt Hochschulmeisterschaften im Taekwondo

Madeline Folgmann von der TG Jeong Eui Nettetal hat sich den Titel der Deutschen Hochschulmeisterin in Bad Soden erkämpft. Die Wettkämpfe bei den Hochschulmeisterschaften wurden in den olympischen Gewichtsklassen ausgetragen. In der Vorrunde gegen Elvan Balci (Herringen) gewann Madeline Folgmann beide Runden vorzeitig mit 12:0-Punkten. Im Halbfinale traf die Studentin der Sporthochschule Köln auf die Mainzerin Kira Wirtz und gewann die erste Runde mit 8:0 und die zweite Runde vorzeitig mit 12:0.