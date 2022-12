Dritte Handball-Liga Neuling hat keinen Welpenschutz mehr

Nach den von ATV-Spielertrainer Tim Gentges ausgerufenen „Genießer-Wochen“, in denen der Aufsteiger gegen die Großen der Liga viel Erfahrung sammeln konnte, folgt nun die Zeit, in der eine Vorentscheidung im Abstiegskampf fallen könnte. Bis zur Winterpause hat die Gentges-Truppe noch drei Partien gegen sogenannte machbare Gegner vor der Brust, in denen sie die Weichen in Richtung Klassenerhalt stellen kann.