Sieg im Spitzenspiel gegen HC Gelpe/Strombach Beeindruckender Sprung des TVK auf Tabellenplatz zwei

Es war ein ausgeglichenes Spiel in der Anfangsphase, allerdings lediglich bis zur zehnten Minute beim Zwischenstand von 6:7. Danach lief es bei den Hausherren wie am Schürchen. TVK-Keeper Felix Krüger wusste sich im Tor enorm zu steigern, die Abwehr fand besser ins Spiel und die Angriffsleistung war schon wirklich beeindruckend. So erzielte der TV Korschenbroich acht Tore in Folge und konnte seinen Vorsprung bis zum Pausenpfiff auf 20:12 ausbauen. „Das waren die besten 20 Minuten in dieser Saison“, sagte Lansen erfreut.