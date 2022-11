Volleyballer noch sieglos in der Oberliga VC Ratheim glaubt weiter an die eigene Stärke

Allerdings stand die Zusammensetzung der Mannschaft am letzten Spieltag auch unter keinem guten Stern: VC-Kapitän Markus Becker fiel weiterhin verletzungsbedingt aus und konnte daher nicht am Spiel teilnehmen. René Steffens übernahm die Rolle des Liberos, die in der letzten Partie so offensichtlich gefehlt hatte. Trotzdem gelang es den Ratheimern nicht, Stabilität in ihr Spiel zu bringen. „René hat sein erstes Spiel als Libero sehr gut gemeistert, aber natürlich merken wir, dass aktuell viele unserer erfahrensten Spieler fehlen, sei es aus privaten Gründen oder aufgrund von Verletzungen“, erklärt Bob Vaessen.