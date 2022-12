Nach Marktwert-Update Fortuna stellt nun zweitwertvollste Mannschaft der Zweiten Liga

War Fortuna nach der enttäuschenden vergangenen Saison in der Zweiten Liga eine der große Marktwert-Verlierer, wurden nach der befriedigenden Hinrunde einige Marktwerte angepasst. Acht Spieler wurden aufgewertet, acht Spieler aber auch abgewertet. Ein durchwachsenes Bild also. So wurde beispielsweise der Marktwert von Dawid Kownacki von zwei Millionen Euro auf 2,5 Millionen Euro aufgewertet. Der Pole hatte schon vor wenigen Monaten eine Aufwertung in Höhe einer halben Million Euro erhalten.