SV empfängt die Nierskicker Duell der formstarken Teams in Schwanenberg

Beide Mannschaften traten zuletzt zu Nachholbegegnungen an, wobei Kuckum das Derby bei Germania Kückhoven mit 2:0 gewann. In einer umkämpften Partie hatte Benedict Krüger beide Tore für die Mannschaft vom Trainer-Duo Christoph Scheufen und Christian Schmitz erzielt. Dieser Sieg spülte den SV Kuckum hinauf auf Tabellenplatz zwei hinter den Sportfreunden Uevekoven. Nach starkem Saisonstart war der SV Schwanenberg etwas in Schieflage geraten, hat sich durch die guten Resultate der letzten Wochen aber wieder auf Platz elf geschoben. Zuletzt trennte sich die Elf von Trainer Matthias Denneburg 1:1 vom TuS Rheinland Dremmen.