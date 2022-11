Aufsteiger nun Spitzenreiter der Verbandsliga Der Lauf des HSV Wegberg geht unermüdlich weiter

In der Folge zog Ratingen aber erst einmal auf zwei Tore davon. Auch, weil Wegberg seine Chancen nicht mehr so konsequent nutzte und freie Abschlüsse liegen ließ. Fünf Minuten vor der Pause führten die Gäste in Wegberg mit 12:10. „In dieser Phase waren wir zu unkonzentriert und haben das ein oder andere einfache Tor zugelassen“, betonte Wagner. Pünktlich zur Halbzeitsirene meldeten sich die HSV-Damen aber zurück, sodass es mit 15:15-Unentschieden in die Kabinen ging. „15 Tore zu werfen war dann in Ordnung, die 15 Gegentore allerdings viel zu viel, um das Spiel zu gewinnen“, sagte HSV-Coach Wagner.