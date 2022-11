Jan Klatt erwartet „laute und kleine Halle“ Der Gladbacher HTC zu Gast im Raffelberger Hexenkessel

Auf diese besondere Stimmung stellt sich auch Jan Klatt, Coach des Gladbacher HTC ein, wenn er mit seinem Team am Sonntag (14 Uhr) für das erste Auswärtsspiel der Saison in Raffelberg gastiert. „Die Halle ist klein und sehr laut, zudem wird die Stimmung beim ersten Heimspiel nach dem Aufstieg sicherlich noch sehr gut sein. Es wird nicht leicht für uns, in Raffelberg zu bestehen“, sagt Klatt, der das Team bereits aus der Feldsaison kennt. Dort spielt Raffelberg bereits in der 2. Bundesliga, unterlag am ersten Hinrundenspieltag mit 2:5 beim GHTC. „Das Team hat sich in den letzten Jahren peu á peu entwickelt – ein gefestigter Mix aus jungen und erfahrenen Spielern. Da müssen wir erst einmal bestehen“, so Klatt weiter.