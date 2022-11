Gute Hinrunden in den Volleyball-Landesligen Deshalb befinden sich TuS Beeck und der Erkelenzer VV im Aufwind

Mit einem kleinen Wermutstropfen beendet der Erkelenzer VV die Hinrunde in der Landesliga, die ansonsten so überragend verlief, dass es die Mannschaft selbst kaum glauben kann. 0:3 verlor Erkelenz im Spitzenspiel gegen Tabellenführer SG Aachen. Nachdem der EVV in der vergangenen Saison mühelos die Bezirksliga hinter sich gelassen hatte und den Aufstieg ohne große Probleme schaffte, überwintern die Volleyballer nun auch in der höheren Klasse auf dem zweiten Platz.