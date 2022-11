Termine zur Gruppenphase, Zwischen- und Endrunde Das ist der Spielplan für die Hallenstadtmeisterschaft in Mönchengladbach

In den beiden Vorjahren, 2020 und 2021, fiel die Hallenstadtmeisterschaft in Mönchengladbach coronabedingt aus, in diesem Jahr soll das Traditionsturnier in der Jahnhalle wieder stattfinden. Zumindest ist das der Plan. Unsicherheiten gibt es allerdings noch aufgrund von ungeplanten Deckenarbeiten in der Sporthalle: Die Tragfähigkeit der Zwischendecke konnte nicht mehr garantiert werden.