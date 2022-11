Neue Ziele bei den Odenkirchen Raiders „Wir wollen aufsteigen“

Was Odenkirchen in dieser Saison so stark macht? Rendina führt es vor allem auf das intakte Teamgefüge zurück. „Wir verstehen uns alle super, die Chemie stimmt und jeder ist quasi mit jedem befreundet – wir kennen uns alle von den Trainingsplätzen.“ Dazu spiele die Mannschaft ihre Stärken aus, betont Rendina: „Wir sind nicht die größte Mannschaft, dafür aber sehr flink mit dem Ball und gut in der Verteidigung. Dazu haben wir sehr viel Talent in der Mannschaft, viele Spieler haben das Potenzial für die Oberliga, teilweise sogar für die 2. Regionalliga.“