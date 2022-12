Hallenhockey Mettmanner THC startet mit Siegen in die Hallenrunde

Mettmanner THC – VfB Hüls 5:4 (2:0) (Frauen). Mit einem Sieg starteten die Mettmannerinnen in die Hockey-Hallensaison und unterstrichen, dass sie als Aufsteiger auch in der höheren Liga mitmischen können. Für den kurzfristig erkrankten Chefcoach Philipp Gutt sprang der erfahrene Trainer Patrick Kemper ein und stellte das neuformierte Team taktisch ein. Viktoria Marx sorgte per Strafecke für die 1:0-Führung der Gastgeberinnen (5.). Nachdem Tohüterin Kira Weps einen Siebenmeter parierte, führte eine erneute Strafecke für den MTHC durch Candice Schneltung, die die Kugel unter die Latte schlenzte, zum 2:0-Halbzeitstand.