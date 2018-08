Fußball : Verklumpter Kunstrasen: Schiri bricht Süder Test ab

Mit zwei Nachbarklubs aus der Kreisliga B maß die SpVg. Hilden 05/06 (Kreisliga A) in den beiden letzten Testspielen vor dem Start in die Punkterunde ihre Kräfte. Beim SV Nord siegte das Team des jungen Trainerduos Felix Müller/Christian Kunz mit 3:1 (2:1). „Das war in der zweiten Halbzeit kein gutes Spiel unserer Mannschaft. Von Elmar Rump