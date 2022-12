Auswärtssieg gegen Mettmann-Sport Borussia meldet sich zurück

Es war bereits das dritte Auswärtsspiel in Folge und die beiden restlichen Partien bis zum Jahresende finden ebenfalls in der Halle des Gegners statt, weil die Jahnhalle, in der die Borussen trainieren und spielen, momentan wegen Reparaturarbeiten gesperrt ist. Das wirkt sich auch auf den Trainingsbetrieb aus. Dienstags trainiert die Borussia nun gemeinsam mit dem Verbandsligisten Turnerschaft Lürrip und für die Einheit am Donnerstag muss sich der Verein stets kurzfristig umsehen, welche Mannschaft ihnen die Gelegenheit gibt, bei ihnen mitzumachen. „Bis jetzt konnten wir in St. Tönis und Korschenbroich mitmachen und dafür bin ich den Vereinen auch sehr dankbar“, so der Mönchengladbacher Trainer Ronny Rogawska.