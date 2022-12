Comeback-Sieg gegen Schwennigen DEG sendet ein Lebenszeichen

Da wäre es schon für eine Mannschaft im Normalmodus schwierig, Punkte zu holen. Aber für eine in der momentanen Lage der DEG schien das fast unmöglich. Zumal es auch zu wenige Spieler gibt, am dem sich der Rest aufrichten könnten, weil die meisten mit selbst zu tun haben. Umso besser, dass es da noch Tobias Eder, Alexander Ehl und Philip Gogulla gibt. Die waren zuletzt nicht nur die Stürmer, denen man die Krise am wenigsten anmerkte, die brachten die DEG im Schlussdrittel am Sonntag auch wieder ins Spiel. Erst drosch Eder in Überzahl eine Direktabnahme unter die Latte und jubelte danach so wütend in Richtung Fankurve, dass die wieder aufwachte. Nur eine halbe Minute später verkürzte Ehl auf 2:3, acht Minuten vor dem Ende legte Gogulla dann für Joonas Järvinen auf, der den nicht mehr für möglich gehaltenen Ausgleich erzielte. Was auch daran lag, dass die DEG nun wieder völlig anders auftrat, gradliniger, körperlich, mit mehr Tempo.