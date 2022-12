Remis gegen den Cronenberger SC Latte, Elfmeter – aber kein Tor für Union

Ein langer Ball über die Abwehrkette brachte Leonard Lekaj (14.) die erste gute Möglichkeit für Nettetal, doch Lekaj scheiterte an Cronenbergs Torwart Yannik Radojewski. Ein Schuss von Florian Wolters (26.) aus knapp 30 Metern knallte anschließend nur an die Torlatte. Wenige Augenblicke später war es Nico Zitzen (30.), der den Ball nach einer Ecke beinahe im Tor untergebracht hätte – doch Mohammed El Gourari verhinderte auf der Linie mit dem Kopf den Führungstreffer der Nettetaler. Es sollte an diesem Tag irgendwie nicht sein: Nachdem Zitzen von Rasim Syuleyman im Strafraum zu Fall gebracht wurde, ging der fällige Foulelfmeter durch Lekaj (35.) unten links am Tor vorbei. Ex-Profi Tugrul Erat musste zudem nach einem Pressschlag im Mittelfeld wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff das Feld vorzeitig verlassen.