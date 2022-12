Im letzten Spiel des Jahres An diesem bekannten Problem ist Fortunas U23 erneut gescheitert

Dass ihm in diesem Moment schlicht die Entschlossenheit fehlte, vielleicht aber auch der letzte Tick an Qualität, um den Ball im Netz unterzubringen, war offensichtlich. Am Ende wollte der 19-Jährige an Wickl vorbeiziehen, vergaß aber die Kugel und überließ sie dem Schlussmann der Münsterländer. „Es war ein bisschen typisch, dass da die letzte Konsequenz fehlt“, sagte Trainer Nico Michaty. „Dass wir uns schwertun, ein Tor zu erzielen.“ Immer wieder hatten den Offensivakteuren der „Zwoten“ bislang in den entscheidenden Augenblicken die Nerven versagt. Jona Niemiec zum Beispiel gegen Oberhausen, Kevin Brechmann zuletzt noch in Wattenscheid.