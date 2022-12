Cheftrainer Daniel Thioune „Was uns am meisten bei Fortuna fehlt“

Es ist einer dieser typischen nasskalten Tage im Winter 2022. Treffpunkt mit Daniel Thioune (48) für dieses Gespräch ist der Weihnachtsmarkt am Burgplatz. Direkt am Riesenrad, so die Idee, soll es losgehen. Vor Ort wird aber schnell klar, dass Wetter und Lichtverhältnisse ein Foto-Shooting nicht zulassen. Es gibt durchaus Trainer, die schon an dieser Stelle genervt abwinken würden. Doch Thioune lässt das alles ganz entspannt über sich ergehen. „Gibt es einen Plan B?“, fragt er in die Runde. „Es gibt doch einen Plan B, oder? ODER?“ Er durchbricht die Sekunde des gegenseitigen Schweigens mit einem herzhaften Lachen. Tatsächlich gibt es einen Plan B. Also rein ins nur wenige Schritte entfernte Brauhaus „Goldener Ring“.