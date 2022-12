Dritte Handball-Liga der Frauen Spitzenreiter verliert gegen Nachwuchs des Bundesligisten

Jörg Hermes, Trainer des Handball-Drittligisten TSV Bayer 04 Leverkusen II mit erfolgreicher Aldekerker Vergangenheit, wollte die Partie bei seinem Ex-Verein im Vorfeld nicht unbedingt als Testspiel bezeichnen. Doch Versuchscharakter hatte der Auftritt seiner Mannschaft am Samstagabend in der Vogteihalle für ihn durchaus. „Ich lasse heute meine A-Juniorinnen ran, damit sie sich schon einmal für die Bundesliga-Zwischenrunde einspielen können“, kündigte er vor dem Anpfiff an. Gesagt, getan: Der Leverkusener Nachwuchs, der in der Zwischenrunde unter anderen auf die Aldekerker Juniorinnen trifft, lieferte eine eindrucksvolle Kostprobe seines Könnens und gewann beim Tabellenführer verdient mit 28:25 (12:12).