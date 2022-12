Bis Rückrundenauftakt gegen Magdeburg So sieht der Winterfahrplan von Fortuna aus

Ein erster Testspielgegner im neuen Jahr steht auch schon fest. Fortuna empfängt im Paul-Janes-Stadion im Flinger Broich den SV Meppen. Anpfiff ist am 6. Januar um 14 Uhr. Nur zwei Tage später geht es bereits ins Trainingslager. Wie die Jahre zuvor bereitet sich der Düsseldorfer Zweitligist in Marbella auf die Rückrunde vor. Gegen welche Teams man dort testen kann, soll in den kommenden Wochen festgezurrt werden.