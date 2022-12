Auch Lobberich gewinnt knapp „Dreckiger“ Arbeitssieg für den TSV Kaldenkirchen

In der zweiten Halbzeit haben die Gäste dann zumindest noch eine Reaktion gezeigt. Es war ihnen deutlich anzumerken, dass sie sich nicht „abschlachten“ lassen wollten. „Auch wenn Königshof es etwas lockerer angehen ließ, haben wir uns doch gesteigert. Wir wollten eigentlich Wiedergutmachung betreiben, was uns leider nicht gelungen ist. Wir hatten auch einige personelle Probleme, was sicherlich auch zu dieser hohen Niederlage beigetragen hat. Jetzt erwarte ich von der Mannschaft am kommenden Wochenende gegen Aufderhöhe eine Reaktion und einen Sieg, wollen wir nicht in einen negativen Strudel geraten,“ so Laßeur weiter.