Fortunas einziger WM-Fahrer Tanaka verliert mit Japan im Elfmeterschießen und scheidet aus

So richtig will es ohne Ao Tanaka bei Japan nicht laufen. Zwei Spiele gewannen die Japaner in der Vorrunde der Weltmeisterschaft in Katar. In beiden Spielen stand der Spieler von Fortuna Düsseldorf in der Startelf. Gegen Costa Rica musste er auf der Ersatzbank Platz nehmen. Prompt hagelte es eine Niederlage. Und auch im Achtelfinale gegen Kroatien musste der Mittelfeldspieler vorerst zu schauen – Japan schied in Folge dessen aus dem Turnier aus.