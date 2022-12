Sieg in Warbeyen, Luft für FV wird dünner Borussia springt an die Spitze der Frauen-Regionalliga

„Recklinghausen hat vorgelebt, wie man Abstiegskampf bestreiten muss. Die Niederlage ist auch in der Höhe verdient“, sagte FV-Coach Marco Ketelaer. Vor dem Jahreswechsel ist die Mannschaft nun noch in der zweiten Runde des Niederrheinpokals bei GW Lankern am 18. Dezember gefordert. Am 5. März startet für die Ketelaer-Elf mit dem Spiel gegen DSC Arminia Bielefeld dann auch wieder die Meisterschaft nach der Winterpause.