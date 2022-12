Mustaphaa und Dayaan vom Gladbacher HTC Cassiem-Brüder führen Südafrika in die Pro League

Als Sieger hat Südafrika das Ticket für die Pro-League-Saison 2023/2024 gelöst, in der auch die deutsche Nationalmannschaft an den Start geht. Und dass Südafrika diesen großen Erfolg feiern konnte, lag maßgeblich an Dayaan Cassiem und den weiteren Nationalspielern, die im Ligabetrieb für den Gladbacher HTC in der 2. Hockey-Bundesliga an den Start gehen.