Sieg gegen Aufstiegsaspiranten Lürrip überrascht Vennikel

Die Hausherren fanden gut in das Spiel hinein. Insbesondere die Deckung machte einen guten Job, denn nur acht Gegentore in einer Halbzeit zu kassieren, ist schon aller Ehren wert. „Wie die Jungs sich heute untereinander geholfen haben und auch immer wieder den sehr groß gewachsenen Kreisläufer der Vennikeler abgelaufen haben, war schon richtig gut“, so Elis. Nach dem Seitenwechsel hatten sie jedoch einen kurzfristigen Einbruch und binnen kürzester Zeit war der Drei-Tore-Vorspung wieder verspielt. Der Ball wurde leichtsinnig vertändelt und die Konzentration war noch nicht da. Es entwickelte sich eine äußerst spannende Begegnung. Erst in der Schlussphase konnte sich Lürrip abermals mit zwei Toren absetzen. Zwar waren die Gäste noch einmal erfolgreich, was aber letztlich an dem Erfolg der Hausherren nichts mehr änderte. „Bemerkenswert wie das Team den Rückschlag weggesteckt hat“, so Elis.