Trainer bleibt dem Herbstmeister erhalten Fabian Wiegers verlängert Vertrag bei Bezirksligist Fortuna Dilkrath

Für DJK Fortuna Dilkrath läuft es in dieser Bezirksliga-Saison so gut wie noch nie – auch wenn der Herbstmeister zuletzt zwei Pleiten in Serie gegen die Sportfreunde Neuwerk und TuRA Brüggen kassierte. Dennoch ist das Team von Cheftrainer Fabian Wiegers mit 38 Punkten aus 16 Spielen Tabellenführer und könnte am Saisonende den ganzen großen Coup landen – den erstmaligen Aufstieg in die Landesliga.