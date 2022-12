Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Diebe nehmen Weihnachtsbäume ins Visier

Autofahrerin verletzt sich schwer Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer und zwei leicht verletzten Personen kam es am Freitag, 2. Dezember, um 7.20 Uhr auf der B 57 in Höhe des Zubringers zur Hückelhovener Straße in Erkelenz. Eine 26-jährige Wassenbergerin übersah, dass der vor ihr fahrende 41-Jährige aus Erkelenz bremste, und prallte gegen dessen Fahrzeug. Das Auto des Erkelenzers wurde durch die Kollision auf das Fahrzeug einer 55-jährigen Fahrerin aus Viersen geschoben, die an der Ampel wartete. Die 26-Jährige Fahrerin wurde schwer, die weiteren Unfallbeteiligten leicht verletzt. Der Bereich der Unfallstelle wurde für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Nach Reinigung der Fahrbahn durch die Feuerwehr konnte der Verkehr wieder fließen.