Knapper Erfolg beim Club Raffelberg  Keeper Jens Blüthner hält den Gladbacher HTC auf Kurs

In einer engen Partie sorgte David Ascenso Franco per Strafecke für die Gladbacher Führung in Duisburg, ehe im zweiten Abschnitt Raffelberg besser in die Partie kam. Doch die Gladbacher Defensive – allen voran Torhüter Jens Blüthner – hielt sicher dagegen. Paul Tenckhoff sorgte kurz vor dem Pausenpfiff für das 2:0. Dass dies im Hallenhockey alles andere als ein sicheres Polster ist, zeigte sich nach Wiederanpfiff. Raffelberg kam deutlich druckvoller aus der Kabine und Tim Basfeld gelang der Anschlusstreffer, ehe Dennis Laue für den Aufsteiger nicht unverdient zum 2:2 ausglich.