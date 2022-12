Bezirksvertretung 10 wählte Dienstagabend das SPD-Mitglied Garather wird neuer Bezirksbürgermeister

Bevor es für die Mitglieder an die Wahlurne ging, bedankte sich Erkelenz bei allen Mitgliedern der BV und allen voran bei seinem Stellvertreter Uwe Sievers, ihm gebühre große Anerkennung für seine engagierte Arbeit in den vergangenen Jahren. Die SPD hatte bei der Kommunalwahl 2014, als Thomas Geisel seinen Vorgänger Dirk Elbers ablöste, auch im südlichsten Stadtbezirk die Nase vorn. Die Genossen stellten Sievers dann als ihren Kandidaten für den, wie das Amt damals noch hieß, Bezirksvorsteher auf. Es kam in der konstituierenden Sitzung zu einer Kampfabstimmung: Auf Sievers fielen deutlich mehr Stimmen als auf seinen CDU-Kontrahenten Klaus Mauersberger, der das Ehrenamt zuvor 15 Jahre innehatte. Sievers bleibt nach der Niederlegung seines Stellvertreter-Postens für den Rest der Wahlperiode einfaches Mitglied in der BV.