Fußball-Kreisliga A Nur noch Mittelfeld statt Spitzengruppe

Im Vorfeld der neuen Saison hatte sich das Team um Trainer Sascha Heigl fest vorgenommen, in der jetzt wieder eingleisigen A-Liga von Anfang an ganz oben mitzumischen. Ein Platz unter den ersten Vier hatte der Coach als Saisonziel genannt. Doch inzwischen sind die Vernumer Kicker auf dem Boden der Tatsachen gelandet. In bislang 18 Spielen haben die Grün-Weißen 28 Punkte gesammelt und befinden sich damit jenseits von Gut und Böse. Die beiden Aufstiegsplätze sind in unerreichbare Ferne gerückt, bei zehn Zählern Vorsprung auf einen Abstiegsplatz muss die Mannschaft keinen Blick nach unten werfen – so sieht gesichertes Mittelfeld aus.