Boxer aus Mönchengladbach bei der Deutschen Meisterschaft Oliver Ginkel gewinnt Bronze und hadert mit Punktrichtern

Ginkel, der den Einzug ins Finale zuvor als Ziel für die Meisterschaft ausgegeben hatte, fand gut in den Kampf hinein und bot dem erfahrenen Schierle Paroli. „Es war wieder ein sehr knapper Kampf über drei Runden, wobei ich schon das Gefühl hatte, dass ich in der ersten und dritten Runde leicht die Nase vorne hatte“, so Ginkel. In jeder Runde hatte der Gladbacher einen anderen Punktrichter auf seiner Seite, konnte aber zu keinem Zeitpunkt die Mehrheit des Kampfgerichtes überzeugen – so stand eine erneute Niederlage gegen Silvio Schierle zu Buche. „Das spiegelt aus meiner Sicht keineswegs den Kampf wider und ärgert mich“, erklärt Ginkel, der nun erst einmal zur Ruhe kommen möchte.