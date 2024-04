Analyse des Nahverkehrs in Mönchengladbach Rund ein Drittel aller Busse kommt unpünktlich

Am 15. März 1969 fuhren die letzten Straßenbahnen durch Mönchengladbach. Seitdem bedienen größtenteils Buslinien den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der weitläufigen Stadt. Immer wieder kritisieren Leser in Gesprächen mit unserer Redaktion allerdings deren Unzuverlässigkeit und wünschen sich eine höhere Taktung der Fahrten. Im Mobilitätsausschuss wurde nun eine Untersuchung der NEW vorgestellt, die zeigt, was beim Busverkehr gut läuft und wo vorgegebene Ziele verfehlt wurden. Eine Übersicht.