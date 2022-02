Torjäger der Region : In der Heimat ist Dennis Richter plötzlich ein Knipser

Dennis Richter vom TuS Wickrath. Foto: Fupa Foto: Fupa

Serie Fussball-Kreisliga Dennis Richter ist ein „Wickrather-Jung“. Zurück beim TuS trifft er in fast jedem Spiel – und ist ein Grund für den Höhenflug des Kreisligisten. Der 30-Jährige kann sich aber auch auf die Unterstützung seiner oft sehr jungen Mitspieler verlassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Brickwedde

Stöbert man durch die Hinrundenbilanz von Dennis Richter, dann sticht ein Spiel heraus: Die Partie am 11. Spieltag gegen die Red Stars. Nicht nur, da es mit einem 1:1-Remis eines von nur drei Spielen war, das der TuS in der Hinserie nicht gewinnen konnte – Richter blieb in dieser Partie ohne einen Torerfolg. „Da war meine Chancenverwertung nicht so gut, da hat sich immer einer der Red Stars vor den Schuss geworfen“, sagt der 30-Jährige scherzend. Denn es war sein einziges Spiel ohne Treffer, bei jedem seiner weiteren 14 Einsätze traf er mindestens einmal. Macht 17 Treffer in 14 Spielen – Richter ist damit Spitzenreiter in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen. Hinzu kommen 17 Torvorlagen. Es sind die besten Werte seiner Laufbahn.

„Irgendwie habe ich immer die Tore gemacht. Das ging dann Woche für Woche so weiter. So einen Lauf habe ich noch nie gehabt“, sagt er. Und wenn es mal nicht so lief, half die Mannschaft nach. „Ich erinnere mich an das 7:0 gegen Viersen II, da habe ich kein gutes Spiel gemacht. Die Mannschaft hat aber versucht, mich mitzureißen. Dann gab es einen Elfmeter, ich sollte schießen und habe verwandelt. Da hat die Mannschaft schon geguckt, dass ich treffe“, sagt Richter.

Beinahe wäre er auch im Oktober gegen Viktoria Rheydt ohne Torerfolg geblieben. Es stand 1:1 als es in der 88. Minute einen Freistoß für Wickrath gab, halblinks, etwa 22 Meter vom Tor entfernt. Richter nahm sich den Ball – und verwandelte direkt, der 2:1-Siegtreffer. „Standards sind schon eine Spezialität von mir, ein paar Freistoßtore habe ich diese Saison gemacht“, sagt er. Seine üppige Torausbeute liegt aber auch am generell guten Lauf der Wickrather. 13 Siege aus 16 Spielen, noch keine Niederlage: Wer die Liga so dominiert, schießt automatisch viele Tore – davon profitiert auch Richter. In der Jugend spielte er für die Borussia Mönchengladbach, später ein Jahr in der Oberliga für den 1. Mönchengladbach und ebenfalls in der Landesliga für Rheindahlen und dem 1. FC Viersen. 2020 kehrte er dann nach Wickrath zurück, seiner Heimat, in der er seit Kindheitstagen lebt. „In Wickrath habe ich das Fußballspielen angefangen. Den Trainer kenne ich ebenfalls, seitdem ich ein kleiner Junge war. Es hat sich angefühlt, wie nach Hause zu kommen“, sagt er.

2020 spielte der TuS allerdings noch gegen den Abstieg in der Kreisliga. Der gegenwärtige Höhenflug liegt insbesondere an einer gut ausgebildeten A-Jugend, die nun den Kern der ersten Mannschaft ausmacht. „Die jungen Spieler sind ein eingeschworener Haufen. Punktuell ist die Mannschaft dann mit erfahrenen Spielern wie mir weiter verstärkt worden. Die alten Spieler mussten sich in die junge Mannschaft integrieren, normalerweise ist das ja eher andersherum“, sagt Richter. Er ist nur einer von zwei Spielern im Kader, die bereits 30 Jahre sind.